شكرا لمتابعة خبر عن قصة طبيبة توفي والدها فآثرت العمل لخدمة ضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى معالي وزير الصحة فهد الجلاجل ، قصة ملهمة عن الإيثار والتضحية بطلتها طبيبة سعودية فقدت والدها خلال موسم الحج .

وقال الجلاجل خلال لقائه مع «واس» : ” كرست الدكتورة ليان العنزي ، والتي فقدت والدها في موسم الحج ، لكنها أبت الذهاب للعزاء ، واستمرت في تقديم رسالتها وعملها كطبيبة ” .

وتابع : عندما قابلتها أخبرتني أنها بذلك تنفذ وصية والدها مشيرة إلى أن كل الأجر وهبته لروح والدها رحمه الله .

وأضاف وزير الصحة ، بأن الطبيبة ليان لديها ابناً وهو أيضاً طبيب ، واتخذ ذات القرار ، وهو الاستمرار في تقديم خدمات الحج وضيوف الرحمن ، وأن يحتسب الأجر لجده المتوفي .

واختتم حديثه : ” أم وابنها خير ما يمثل الممارسين الصحيين ، لأنهم يحتسبون هذا الأجر في خدمة ضيوف الرحمن ، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ” .