شكرا لمتابعة خبر عن علاج مجاني للمخالفين لأنظمة الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتيح وزارة الصحة للمخالفين لأنظمة الحج العلاج والحصول على الرعاية الطبية اللازمة مجانا.

وأفادت انشراح زبرماوي، اخصائية إحصاء، أن الحجاج الذين لا يملكون تصريح حج يتم علاجهم مجانا، وفقا لـ”العربية”.

وأضافت أنه يمكن للمخالف لأنظمة الحج العلاج في المملكة من خلال جواز السفر حيث يتم تسجيلهم في النظام بعدها يتوجهون للعيادة.

وأكدت أنه في حال عدم امتلاك الحاج لجواز السفر فيتم تسجيله كمجهول وتوجهيهم للعيادة وصرف العلاج لهم.