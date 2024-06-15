شكرا لمتابعة خبر عن رجال الأمن يسعفون حاجة بساحة جبل الرحمة في عرفات ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سارع عدد من رجال الأمن إلى نجدة حاجة تعرضت للإغماء أثناء أداء المناسك، بساحة جبل الرحمة في عرفات.

وأظهر فيديو نشرته قناة «العربية»، عدد من رجال الأمن برفقة أحد أفراد هيئة الهلال الأحمر، وهم يجلسون الحاجة المريضة على كرسي متحرك جيء به إليها خصيصاً.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، بيقظة رجال الأمن، وحرصهم على خدمة الحجاج وتلبية كل ما يحتاجون إليه، لكى يؤدوا فريضة الحج فى سلام وطمأنينة.