شكرا لمتابعة خبر عن تقنيات مستخدمة لتخفيف أثر درجات الحرارة المرتفعة على الحجاج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت وزارة الحج والعمرة مع شركائها في القطاعات المعنية بالحج على تخفيف أثر درجة الحرارة المرتفعة على الحجاج بعدة طرق وتقنيات حديثة.

وجرى تزويد طرق المشاة بالمشاعر المقدسة بأعمدة تلطيف للطقس وتعمل بأنظمة المياه المبردة أثناء تفويج الحجاج بين المشاعر، وفقا لـ”العربية”.

كما تضم المشاعر المقدسة محطات للتبريد تضخ 230 ألف متر مكعب من المياه عبر أعمدة تتجاوز أعدادها 8 آلاف عمود من أجل تخفيض درجات الحرارة.

يذكر أن درجة الحرارة الصغرى في مشعر عرفات بلغت 30 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة القصوى 44 درجة مئوية، فيما ستصل سرعة الرياح من 12 إلى 34 كلم / الساعة.