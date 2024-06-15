شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. غائم جزئيًا والحرارة 46 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائم جزئيًا على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 46 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 - 25 كم/ساعة.

فيما بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات ومزدلفة 46 درجة مئوية.