شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية