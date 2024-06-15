شكرا لمتابعة خبر عن منظر خلاب للغروب على صعيد عرفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توافد جموع كثيرة من حجاج بيت الله على صعيد عرفات من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم في الحج .

ويقضي الجمع الحاشد من الحجاج يومهم علي جبل عرفات ويحيطهم منظر الغروب الخلاب قبيل النفير إلى مزدلفة.

جدير بالذكر أنه مع غروب شمس هذا اليوم بدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وصلى بها الفجر.