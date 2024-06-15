شكرا لمتابعة خبر عن مركز الإجهاد الحراري بعرفة يستقبل 225 حالة إجهاد حراري وتعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بمشعر عرفة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 225 حالة إجهاد حراري وتعب من حجاج بيت الله الحرام .

ويحتوي المركز على 20 سريراً مجهزاً بأحدث التجهيزات الخاصة بالتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يتميز بنظام توزيع الهواء ورذاذ الماء، من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية تغطي جمعي أجزاء جسم المصاب، إضافة إلى عيادات للرجال والنساء وصيدلية خارجية .