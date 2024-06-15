شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يشيد بتطبيق الأسفلت المطاطي على ممرات الحجاج … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اكد وزير الصحة والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على فوائد تطبيق الأسفلت المطاطي على ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.

وقال بن ناصر، فى مقطع فيديو له من داخل الحرم المكى: ” بعد تطبيق الاسفلت قلت لدينا إصابات القدم والكاحل، بسبب هذه المواد”، مضيفا: ” تشارك الفرق الطبية وهيئة وقاية وهذا لأول مرة لها فى متابعة الحالة الصحية والتأكد من الإجراءات الوقائية ومنها على سبيل المثال إيصال الثلج للكثير من الحجاج تحت أشعة الشمس”.

وتهدف تلك تقنية الأسفلت المطاطي الى توفير مزيد من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مواد ذات مرونة عالية، حيث تم تطبيق العديد من المقاطع التجريبية بالرصف المرن في مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق.