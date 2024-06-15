شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الداخلية": اكتمال المرحلة الأولى لخطط الحج في مشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اكتمال المرحلة الأولى لخطط الحج في مشعر عرفات .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج 1445 هـ، أن المرحلة الثانية لنقل الحجاج إلى مزدلفة جارية الآن.

وأهاب بالحجاج الاستمرار في الالتزام بتعليمات الحج .

