شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الداخلية": اكتمال المرحلة الأولى لخطط الحج في مشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اكتمال المرحلة الأولى لخطط الحج في مشعر عرفات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج 1445 هـ، أن المرحلة الثانية لنقل الحجاج إلى مزدلفة جارية الآن.
وأهاب بالحجاج الاستمرار في الالتزام بتعليمات الحج.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج 1445 هـ، أن المرحلة الثانية لنقل الحجاج إلى مزدلفة جارية الآن.
وأهاب بالحجاج الاستمرار في الالتزام بتعليمات الحج.