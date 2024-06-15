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متحدث "الداخلية": اكتمال المرحلة الأولى لخطط الحج في مشعر عرفات

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اليوم -  الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اكتمال المرحلة الأولى لخطط الحج في مشعر عرفات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج 1445 هـ، أن المرحلة الثانية لنقل الحجاج إلى مزدلفة جارية الآن.
وأهاب بالحجاج الاستمرار في الالتزام بتعليمات الحج.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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