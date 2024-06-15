شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الصحة": رصدنا 569 حالة إجهاد حراري حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبد العالي، أن الخطة الصحية تمت بنجاح في يوم عرفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج 1445 هـ، أن الوزارة حرصت على تواجد الفرق الميدانية لضمان أمان وراحة الحجاج، مؤكدًا أن 4 آلاف عنصر ميداني وقفوا على راحة الحجاج في المشاعر.





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وأوضح أن الإجهاد الحراري كان تحديًا كبيرًا، قائلًا: "رصدنا 569 حالة إجهاد حراري حتى الآن".

ودعا الحجاج لاستخدام المظلات وشرب الماء لتفادي ضربات الشمس.

