شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "النقل" يتفاعل مع تساؤل "اليوم" حول تجربة التاكسي الجوي بالمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت صحيفة "اليوم" تساؤلًا خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج 1445 هـ. حول نجاح تجربة التاكسي الجوي في المشاعر المقدسة .

وتفاعل المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد، مع التساؤل، مؤكدًا أن تجربة التاكسي الجوي نجحت في الاختبارات خلال هذه المرحلة، مؤكدًا استمرار التجارب .





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دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، 12 يونيو، في المشاعر المقدسة؛ تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.



أول تاكسي جوي في العالم

وتضمنت التجربة التي تم تطبيقها لأول مرة بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالعزيز الدعيلج ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح ومعالي مدير الامن العام الفريق محمد البسامي وعددا من ممثلي الجهات ذات العلاقة؛ إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي.