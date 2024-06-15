شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.