شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وفاء من زوج لزوجته في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت عدسات الكاميرات إحدى اللقطات المليئة بالحب والوفاء لزوج مسن وهو يضع المظلة على رأس زوجته لكي يحميها من أشعة الشمس اثناء قيامها بالصلاة.

ووقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذى يوافق اليوم التاسع من ذى الحجة، وهو يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذى الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

ومع غروب شمس هذا اليوم بدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلُّون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.