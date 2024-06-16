شكرا لمتابعة خبر عن حاجة مصرية تنهار بالبكاء أثناء دعائها للمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انهارت حاجة مصرية بالبكاء أثناء تواجدها في صعيد عرفات اليوم ، فرحاً بأداء فريضة الحج ، لتبدأ بالدعاء للمملكة على حسن ضيافتها وتسهيل الحج لها .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، الحاجة المصرية وهي تبكي قائلة : ” فرحتي لا توصف الله يديمها عليكم ، حققتم لنا أحلى أمنية انتظرتها من 60 سنة ، ربنا يحميكم ” .

كما دعت الحاجة المصرية أيضاً بأن يحفظ الكعبة المشرفة وشعبها ، وأن يفرج الله كربها ويرزق ابنتها ما تتمنى .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” والله كلامها حلو لأنه طالع من قلبها مباشر ، الله يتقبل منها ومن الجميع” ، وقال آخر : ” الله يسعدها ويتقبل منها ” .