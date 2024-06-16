شكرا لمتابعة خبر عن تفعيل خدمة أسعفني على تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، خدمة تطبيق “أسعفني” لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “توكلنا” في “سدايا” التطبيق الوطني الشامل، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح الهلال الأحمر السعودي جزءاً من البلاغات عبر تطبيق “توكلنا” منذ بداية موسم الحج، وذلك عن طريق مركز العمليات في المشاعر المقدسة وتعامل معها المسعفون في لحظتها، وتم اتخاذ اللازم مع كل الحالات.

وأضافت أنه يمكن لحجاج بيت الله الحرام إمكانية إنشاء بلاغ من خلال تطبيق “توكلنا” واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يمكن للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ.

وأكدت أن التطبيق أيضاً المستخدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التعاون المشترك بين الهلال الأحمر السعودي و “سدايا” لتحقيق التكامل بين الخدمات الحكومية خدمة لضيوف الرحمن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من أجل تيسير رحلة الحج عليهم وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية في أسرع وقت.