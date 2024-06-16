تجهيز الحدائق لاستقبال المتنزهين

وشملت عمليات تهيئة الحدائق تسميد وقص الإنجيلة وإزالة الحشائش الضارّة، وصيانة ألعاب الأطفال والمماشي الرياضية والساحات وشبكات الري وفوانيس الإضاءة والمظلات ودورات المياه العامة وكراسي الجلوس، فيما تتواصل معالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بجميع المواقع بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.
وفي المدن والمحافظات الواقعة على الشواطئ تمت تهيئة المرافق السياحيَّة لاستقبال المتنزهين والزائرين، التي تشمل الواجهات البحرية والحدائق والمرافق العامة.
كما جرى تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية لرفع نسبة الامتثال وتحسين جودة الخدمات، كما تواصلت أعمال النظافة وفق الخطط التشغيلية.
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