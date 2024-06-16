تجهيز الحدائق لاستقبال المتنزهين

أنهت أمانات المناطق والبلديات، تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع الخدمية، لاستقبال المتنزهين خلال أيام العيد وتمت تهيئة المواقع والساحات، وتنظيف وتجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة؛ التي شملت أيضاً الساحات، وصيانة المزروعات والشوارع والميادين والساحات البلدية.

وشملت عمليات تهيئة الحدائق تسميد وقص الإنجيلة وإزالة الحشائش الضارّة، وصيانة ألعاب الأطفال والمماشي الرياضية والساحات وشبكات الري وفوانيس الإضاءة والمظلات ودورات المياه العامة وكراسي الجلوس، فيما تتواصل معالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بجميع المواقع بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.

وفي المدن والمحافظات الواقعة على الشواطئ تمت تهيئة المرافق السياحيَّة لاستقبال المتنزهين والزائرين، التي تشمل الواجهات البحرية والحدائق والمرافق العامة.

كما جرى تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية لرفع نسبة الامتثال وتحسين جودة الخدمات، كما تواصلت أعمال النظافة وفق الخطط التشغيلية.