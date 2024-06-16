الملك سلمان يهنئ الحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- الحجاج والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال -حفظه الله- في منشور له عبر حسابه في منصة "X" : أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. ‏سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع، ‏وكل عام وأنتم بخير.



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