وفاة قائد طائرة مصري بعد إقلاعها أثناء رحلة من القاهرة إلى الطائف - فيديو

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لـ وفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

صحيفة الخليج 365: توفي قائد طائرة أثناء رحلته من القاهرة إلى الطائف، ما أدى لتغيير مسار الرحلة.

محمد يوسف

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