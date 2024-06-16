شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل "مؤتمر الحج".. إعلان نجاح أداء المناسك وتوصيات مهمة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

850 ألف حاج أدوا طواف الإفاضة

توفير وسائل نقل الحجاج

معرض خدمات الحج

الخطط التشغيلية لقطر المشاعر

الحالة الصحية للحجاج

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445هـ للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية في يومها الثالث، بمشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، أعلنوا من خلالها نجاح أداء مناسك الحجيج وفق الخطط المرسومة، موصيين الحجيج باتباع الإرشادات الصحية والأمنية حتى اكتمال مناسك الحج.وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، نجاح اكتمال نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح وأداء مناسك اليوم بأمان وطمأنينة، مؤكداً مواصلة قوات الامن مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.ودعا ضيوف الرحمن بالاستمرار بالتقيد بالتعليمات التي تنظم اداء النسك خلال أيام التشريق، منوهاً ضرورة حمل الامتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام والالتزام بالهدوء والنظام في تحركاتهم.وكشف عن أن مركز العمليات الامنية 911 في مكة المكرمة تلقى 78872 مكالمة في اليوم العاشر من ذي الحجة تنوعت ما بين البلاغات الأمنية والاستفسارات الخدمية والعامة، وتم معالجتها كاملة.بدوره، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض بن محمد الغوينم، أن نسبة الامتثال في افاضة الحجيج بلغت 95 % من خطط التفويج المرسومة والمتفق عليها، وتم توظيف تقنيات حديثة تعمل على تخصيص مواقع الحجاج في المشاعر المقدسة وتكوين جداول التفويج بناءً على ذلك.وبين الغوينم أن الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية وصول مايقارب 800 ألف حاج إلى مشعر منى قبل فجر اليوم العاشر واستمر توافدهم حتى الساعة الـ 8 والنصف صباحاً، وتم تسهيل وصولهم إلى منشأة الجمرات حيث استخدم 70 % من الحجاج الطابقين الأول والرابع، فيما توزع البقية بين الطابق الأرضي والثاني والثالث.كما أدى أكثر من 850 ألف حاج طواف الإفاضة حتى الآن باستخدام الحافلات الترددية من وإلى المسجد الحرام عبر 11 محطة في مشعر منى، وتتواصل الرحلات على مدار الـ 35 ساعة لنقل ما يقارب 1.350 مليون حاج يرغب في طواف الإفاضة.وتابع الغوينم أن الرصد الميداني رصد تحدي يتمثل في تفضيل بعض الحجاج السير على الأقدام، وذلك بالرغم من الحملات التوعوية المكثفة وتوفير جميع وسائل النقل، لذلك نهيب بضيوف الرحمن الالتزام بخطط التفويج لرمي الجمرات واتباع قادة الأفواج في المخيمات، علماً أنه تم مراعاة الظروف الجوية ومناخية أثناء بناء الجداول للتنقل من وإلى منشآت الجمرات أيضاً.وفيما يخص الهدي والأضاحي، قامت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدور محوري بالتنسيق مع الشركاء وتنظيم العملية وفق أفضل المعايير البيئية باستخدام نظام حديث ومتطور لإدارة المخلفات الحيوانية بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من مليون ومئة من الاضاحي والهدي.وأكد الغوينم أن النجاحات التي نشهدها اليوم نتيجة الاستعدادات المبكرة، إذ بدأت قبل انتهاء الموسم الماضي، وتلاها سلسلة للزيارات الدولية من الوزير بهدف الجلوس على طاولة واحدة مع النظراء من المسؤولين الحجاج من مختلف دول العالم وذلك للنقاش المباشر والتواصل الفعال وبحث فرص تحسين التجربة لحجاجهم والمعالجة الفورية لأي تحديات.وأوضح أنه للعام الثالث على التوالي نظمت وزارة الحج والعمرة مؤتمر ومعرض خدمات الحج بمشاركة 80 وزيرا ومسؤولا عن الحجاج من مختلف دول العالم بحضور مايقارب من 200 شركة تقديم الخدمة.وقال الغوينم: جرى تقديم أكثر من 20 ألف ساعة تدريبية لـ 12680 متدرب ومتدربة للكوادر بـ 6 لغات مختلفة وبدعم من وزارة الخارجية صدرت أول تأشيرة حج في الـ 7 من رمضان 1445 هـ في سابقة تاريخية حتى بلغت عدد التأشيرات المصدرة حتى الاول من ذو القعدة الماضي أكثر من 7 أضعاف ما كان يصدر في نفس الفترة الزمنية بالأعوام السابقة.وأكد المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح بن إبراهيم الزويد, أن الخطط التشغيلية لقطر المشاعر تسير وفق مارسم له، ليستمر حتى يومه الرابع بتقديم خدماته لحجاج بيت الله الحرام وخلال الـ 24 ساعة الماضية انتقل أكثر من 350 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة.وتابع: كما انتقل أكثر من 360 ألف حاج من مزدلفة إلى منى، وبالتعاون مع الجهات المعنية قمنا بتخصيص أكثر من 11 مسار ترددي لأكثر من 2400 حافلة تنقل الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام وتخصيص 14 موقف لخدمات الأجرة العامة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهناك أكثر من 2000 سيارة أجرة مخصصة بما يضمن خدمات نقل متعددة لضيوف الرحمن.وأكد الزويد الاستعداد لمغادرة الحجاج سواء إلى المدينة المنورة أو إلى بلدانهم عبر الطرق أو من خلال قطار الحرمين الذي سيواصل العمل بخطته التي تشمل أكثر من 3800 رحلة في كامل موسم الحج، وأتاح أكثر من 1.6 مليون مقعد، ونتوقع وصوله إلى ذروته التشغيلية في 13 من ذي الحجة بواقع 126 رحلة بيوم واحد.وفي القطاع الجوي سيبدأ في مرحلته الثانية من خطته التشغيلية لحج هذا العام لمغادرة ضيوف الرحمن من 6 مطارات مخصصة داخلية ودولية عبر نجاح المرحلة الاولى من الخطة، وسيتم التوسع في مبادرة حاج بلا حقائب والتي تتيح خدمة استلام الحقائب مسبقاً، والتوسع في المبادرة التي خدمت 700 ألف حاج في العام الماضي.وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الحالة الصحية للحجاج هذا العام تعتبر مطمئنة، وأن التحدي الكبير هو الإجهاد الحراري، فهناك 2764 حالة إجهاد حراري كانت حصيلة اليوم العاشر بسبب عدم تقيد البعض بالإرشادات.ونصح ضيوف الرحمن خلال الأيام المتبقية من الحج، بالحرص على النظافة العامة، ونظافة وسلامة الغذاء وعدم تناول الأغذية التي بقيت لمدة طويلة مكشوفة أو معرضة لدرجات حرارة مرتفعة ومتفاوتة، قد تؤدي لحدوث مشكلات هضمية أو نزلات معوية وعدوى.ونبه الحاج بأهمية مراعاة حالته الصحية، وأخذ العلاج اللازم، واستشارة الطبيب في حالة وجود أمراض مزمنة، وتجنب الإجهاد الجسدي والمشي المتواصل بدون أخذ قسط من الراحة، داعياً الحجاج إلى التواصل مع مركز الاتصال 937 على مدار الساعة لطلب خدمة صحية أو استفسار أو رغبة في الحصول على رعاية أو استشارة طبية، إذ يتشرف نخبة من أمهر الاستشاريين والممارسين الصحيين من الزملاء والزميلات بتلقي الاستشارات الفورية، ويمكن أيضاً تلقي الاستشارات والاستفسارات عبر خدمات تطبيق "صحتي" ومستشفى صحة الافتراضي.