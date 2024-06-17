شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المجلس الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم اتصالًا هاتفيًا، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.
كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.
كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.