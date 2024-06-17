شكرا لقرائتكم خبر عن لتوعية الحجاج.. الشؤون الإسلامية تنظم محاضرتين في مسجد الخيف والان نبدء بالتفاصيل

أحكام أيام التشريق

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تعظيم شعائر الله

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة يوم الأحد، محاضرتين بعد صلاتي الظهر بعنوان "أحكام أيام التشريق" ألقاها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. محمد بن فهد الفريح، وبعد صلاة العصر بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، ألقاها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. علي بن يحيى حدادي.يأتي ذلك ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه الأمانة بمسجد "الخيف" في مشعر منى.وتحدث د. الفريح خلال محاضرته عن أحكام أيام التشريق، وبيّن فضل الإكثار من التكبير لا سيّما في أدبار الصلوات المفروضة، وفضل الإكثار من ذكر الله في جميع الأحوال خاصة في هذه الأيام.وأوضح أن أفضل عباد الله من كان أكثر ذكرًا لله سبحانه وتعالى، وشدد في ختام محاضرته على أهمية استغلال هذه الأيام بكثرة الذكر وطاعة الله.وقال الشيخ د. علي حدادي خلال محاضرته، إنه يجب على العبد تعظيم شعائر الله من خلال تعظيم أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن ذلك من تقوى الله.وأوضح أن من أعظم شعائر الله هي مناسك الحج والعمرة فإن ذلك من أعظمها وأجلهّا، مشيرًا إلى أن لتعظيم شعائر الله صور عدة، من أهمها إخلاص الدين لله، واجتناب الشرك كله ظاهرة وباطنة.توعية الحجاجوتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوعية الحجاج وتبصيرهم في معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك؛ وتوجيههم وفق المنهج الصحيح.