شكرا لمتابعة خبر عن طفل يقضي أول أيام العيد باكيًا بجوار قبر والدته المتوفية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقشعر الأبدان لطفل قرر أن يقضي عيده بجوار قبر والدته المتوفية.

وظهر الطفل في المقطع وهو في غاية حزنة ويجلس بجوار قبر والدته متأثرًا، ثم يقوم بتقبيل القبر وهو في حالة يرثى لها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين تكاتفوا بالدعاء للطفل بالصبر ولوالدته بالغفران، بينما علّق أحدهم قائلاً:” استدعاء الأحزان في مواسم الطاعات والأفراح بذكر الموت والموتى وتصوير المقابر وزوارها ليس من الدين والبر بل هو من عمل الشيطان(ليحزن الذين آمنوا).”

‏وأضاف :” حتى لو ماتوا بالأمس فالمطلوب منا الصبر والدعاء لهم مع الفرح برمضان والحج والعيد وإسعاد الأحياء من الأهل بإظهار الأفراح والعبادة في مواسمها، ذاك هدي الأنبياء .”