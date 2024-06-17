تطوير مركز عمليات مكة الذكية

تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على تطوير إمكانات مركز عمليات مكة الذكية (Smart Moc) وفق أحدث التقنيات المتقدمة والقدرات الاستشرافية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليسهم في تأمين سلامة الحجاج وراحتهم وتسهيل تنقلهم والخدمات المقدمة لهم.

‏ ويعمل في هذا المركز نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك على مدار الساعة، لمتابعة العمليات التشغيلية للمنصات وتقديم التحليلات الدقيقة عن سير العمل فيها؛ وذلك في إطار اهتمام "سدايا" في توظيف أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق أفضل النتائج في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

‏ ويبرز من جهود المركز منصة (بصير)، إحدى المبادرات ‏التقنية التي أطلقتها "سدايا" بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثلة في الأمن العام -، لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي، لدعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين، وكذلك منصة (سواهر) التي تتيح خدمات التحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات، وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى لوحة بيانات التحليلات المتقدمة التي تتيح بيانات لحظية حول الوضع العام في كل موقع وفقًا لمؤشرات محددة، كمعدل وقت انتظار المركبات في مسارات المنافذ وقيــاس مؤشــرات التفــويج وســلوك الحجــاج فــي منشأة الجمرات والمســارات المؤديـة لهـا، ودعـم الجهات فـي تنفيـذ خطـط التفـويج وإحصـاء أعـداد الحجاج.

‏ واستثمرت "سدايا" جهود بوصفها الممكن الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، لبناء منظومة رقمية ذكية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لدعم الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، من خلال تطوير خدماتها التقنية المشاركة في الحج وبناء أرضية تقنية متقدمة في بعض المقرات وفق أعلى معايير الأداء والاستمرارية والأمن السيبراني، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.