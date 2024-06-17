شكرا لمتابعة خبر عن توزيع أكثر من 916 مليون لتر من المياه بمكة والمشاعر المقدسة أول أيام عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت شركة المياه الوطنية بأنها وزعت أكثر من (916) مليون لتر من المياه في الشبكة العامة للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

​وأوضحت الشركة أن الوضع التشغيلي لقطاعي المياه والمعالجة البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسير وفق الخطط المعدة مسبقًا والتي وضعت منذ وقت مبكر، حيث بلغت كميات المياه الموزعة خلال الـ 24 ساعة الماضية على مكة المكرمة أكثر من (622) مليون لتر ، فيما تجاوزت الكميات التي تم توزيعها في المشاعر المقدسة (294) مليون لتر .

وأكدت مواصلتها الأعمال الميدانية من خلال مراكز التشغيل والصيانة المنتشرة في المشاعر المقدسة بعدد (27) مركز مجهز بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ولفتت إلى استمرارية ضخ المياه على مدار الساعة في شبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام والمنطقة المركزية ، فيما بلغ معدل ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة 21 ساعة يوميًا .

وقالت الشركة مختبراتها الثابتة والمتنقلة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة لتحقيق ضمان جودة المياه المقدمة للحجيج ، حيث تم اجراء ( 4233 ) فحصًا مخبريًا أول أيام عيد الأضحى المبارك .