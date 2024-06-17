شكرا لمتابعة خبر عن وصول مكالمات الحجاج إلى 44.8 مليون مكالمة في مكة والمشاعر خلال عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم , عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى المبارك .

وبلغ إجمالي عدد المكالمات 44.8 مليون مكالمة، منها 38.04 مليون مكالمة محلية، و 6.76 ملايين مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وشملت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالي استهلاك البيانات البالغ 5.79 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.37 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (779.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات 376.18 ميجابت/ثانية، بينما وصل متوسط سرعة رفع البيانات 48.04 ميجابت/ثانية.

يذكر أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.