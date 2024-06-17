شكرا لمتابعة خبر عن امتلاء صحن المطاف بالحجاج في أول أيام التشريق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فى مشهد مهيب تهتز له القلوب وتقشعر له الأبدان، امتلأ صحن المطاف بالمسجد الحرام بالحجاج الذين يواصلون مناسك الحج، في أول أيام التشريق.

‎ورصدت الكاميرات جنبات المسجد الحرام وهي مكتظة بحجاج بيت الله الحرام في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بجسب العربية

وأدى حجاج بيت الله الحرام مناسك يوم النحر أمس ورمى جمرة العقبة ثم طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج، بالحرم المكي الشريف، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعد أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أنها أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة.