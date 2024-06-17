شكرا لمتابعة خبر عن أطفال يبدعون في تقديم رقصة السامري بطريقة رائعة وملفتة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال وهم يؤدون رقصة السامري .

ووقف الأطفال في صفٍ واحد أمام الرجال وأدوا الرقصة بإتقان وحماس وبشكلٍ رائع وملفت للأنظار .

وكانت الابتسامات تعلو وجوههم وهم يتمايلون ويتفاعلون مع الأغنية بطريقة ملفتة للنظر.

وأبدع الأطفال في تقديمها بشكل مبهج وممتع للجميع الحاضرين، حيث لقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أشادوا بأدائهم وحماسهم.