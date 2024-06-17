المياه الوطنية تجري 4100 فحص مخبري يومياً خلال موسم الحج

تواصل شركة المياه الوطنية إجراء فحوصاتها المخبرية بشكل مستمر لضمان جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية القياسية لمياه الشرب، وتُضاعف الشركة هذه الأعمال التي تعتبر جزء مهماً من منظومتها التشغيلية لتقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج للعام الحالي 1445هـ .

وكشفت الشركة أن خطتها التشغيلية في موسم حج هذا العام 1445هـ ، تتمحور في تنفيذ عدة جوانب لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومنها ضمان جودة المياه المقدمة حيث تقوم الفرق الميدانية بجمع العينات من المصادر الرئيسية لمياه الشرب والخزانات التشغيلية وخزانات الخزن الإستراتيجي وكذلك شبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة خلال موسم الحج على مدار 24 ساعة.

وأكدت الشركة أنها عملت على تجهيز المختبر المركزي في مكة المكرمة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حرصًا من الشركة على جودة المياه، مؤكدةً أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من (4100) فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج.