المياه الوطنية تجري 4100 فحص مخبري يومياً خلال موسم الحج

وكشفت الشركة أن خطتها التشغيلية في موسم حج هذا العام 1445هـ ، تتمحور في تنفيذ عدة جوانب لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومنها ضمان جودة المياه المقدمة حيث تقوم الفرق الميدانية بجمع العينات من المصادر الرئيسية لمياه الشرب والخزانات التشغيلية وخزانات الخزن الإستراتيجي وكذلك شبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة خلال موسم الحج على مدار 24 ساعة.
وأكدت الشركة أنها عملت على تجهيز المختبر المركزي في مكة المكرمة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حرصًا من الشركة على جودة المياه، مؤكدةً أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من (4100) فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج.
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