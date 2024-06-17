نائب أمير مكة يستقبل وزير الحج ووزير النقل والخدمات اللوجستية وقائد قوات أمن الحج

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، كلا من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وقائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي.
واطّلع نائب أمير المنطقة خلال اللقاء على سير الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والخطط التي تنفذ أيام التشريق.
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