شكرا لقرائتكم إدارة الإفتاء: إتمام 420 ألف فتوى عبر الاتصال الهاتفي وتطبيق الواتساب لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الإدارة العامة للإفتاء بـالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن تلقيها وإتمامها أكثر من 310 آلاف اتصال وفتوى تتعلق بمسائل الحج، كما بلغ عدد الرسائل التي تمت الإجابة عليها من خلال تطبيق (الواتس آب) 110 آلاف، مشيرة إلى أن ذلك مما تم عرضه على سماحة مفتي عام المملكة، وما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى.

الرد على اتصالات الفتاوى

وأوضحت أن الرد على اتصالات الفتاوى ، تم منذ غرة شهر ذي القعدة من العام 1445هـ ومن خلال الأرقام المخصصة لاستقبال المستفتيين ورسائل (الواتس آب) وذلك للإجابة عما يشكل على الناس فيما يتعلق بمسائل الحج وأحكامه وما يلزم الحاج ليكون حجه موافقاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولتسهيل وصول الحاج للمفتين من خلال الاتصال المباشر أو من خلال التطبيقات الحديثة.