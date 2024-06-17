شكرا لقرائتكم فسح أكثر من مليون رأس مواشٍ للدخول إلى العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” ، أن إجمالي المواشي المفسوحة للدخول إلى العاصمة المقدسة عبر منافذ فرق السيطرة على الأمراض الوبائية بعد الكشف عليها بلغ أكثر من مليون رأس من المواشي منذ بداية موسم الحج.

فسح أكثر من مليون رأس مواشٍ

وأوضح المركز أنه يؤدي أدواراً مهمة في المحافظة على الصحة العامة؛ من خلال التأكد من صحة وسلامة المواشي الواردة إلى العاصمة المقدسة وفق سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تقوم بها فرق السيطرة على الأمراض الوبائية والموزعة على 7 منافذ مؤدية إلى العاصمة المقدسة ، إلى جانب دور فرق مكافحة نواقل الأمراض والصحة النباتية، للحد من مخاطر الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وفقاً لخطط المركز التشغيلية لموسم الحج.

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وأشار إلى أن جهود العاملين من مركز “وقاء” في موسم الحج تكثفت منذ بداية الموسم وحتى الآن لخدمة ضيوف الرحمن وضمان سلامة الأضاحي، حيث بلغ إجمالي المواشي المفسوحة للدخول إلى العاصمة المقدسة بعد التأكد من خلوها من الأمراض الحيوانية أكثر من مليون رأس من المواشي، كما بلغ عدد جولات التقصي والمكافحة لنواقل الأمراض 2,757 جولة.

جولات رقابية

وأضاف أن عدد جولات الرقابة على الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة بلغت 535 جولة، بالإضافة إلى جهود العاملين بفرق الصحة النباتية في الاستكشاف عن الجراد الصحراوي والجندب الأسود والنطاط، بمساحة مستكشفة بلغت 23,129 هكتارا ، فضلاً عن دور التوعية والتثقيف من خلال حملة “وقاء يهتم بأضحيتك” في محافظات المنطقة لإيضاح الممارسات الصحية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 2,000 مستفيد، مؤكداً استمرار الجهود حتى انتهاء الموسم.