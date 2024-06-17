شكرا لقرائتكم تجهيز 900 ألف نسخة من المصحف الشريف لإهدائها للحجاج المغادرين عبر مطارات المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ، استعداداته لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام والمتعجلين منهم الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج هذا العام.

تجهيز 900 ألف نسخة من المصحف الشريف

وعمل فرع الوزارة بالمدينة المنورة على تهيئة جوامع الخندق، وسيد الشهداء، القبلتين، بمنظومة خدمات متكاملة من حيث النظافة والصيانة، واجهزة التكييف، وبرادات المياه ، وتنظيم الحشود، وجاهزية برامج المكتب التنسيقي للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالجوامع الكبيرة التي يرتادها الزوار، ومدينة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة، ومكاتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصالات المغادرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بمحافظة ينبع، من خلال توزيع الكتب الإرشادية والتوعوية على مرتادي تلك الجوامع الكبيرة من حجاج بيت الله، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على ضيوف الرحمن المغادرين عبر المنافذ الجوية بمطاري المدينة المنورة وينبع.

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التنسيق مع مجمع الملك فهد

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ أسامه مدخلي أن فرع الوزارة شرع ومنذ انتهاء الموسم الأول لحج هذا العام في استكمال كافة استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نسكهم، خاصةً المتعجلين منهم زوار المدينة المنورة والمغادرين عبر منافذها الجوية، مبيناً أنه تم التنسيق مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة منذ وقت مبكر لإدخال الكميات المخصّصة لمنطقة المدينة المنورة من هدية خادم الحرمين الشريفين التي بلغ عددها أكثر من ٩٠٠ ألف نسخة من المصحف الشريف للمستودعات الخاصة بالفرع، إضافة إلى إرسالها للمواقع المخصصة لها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بمحافظة ينبع.