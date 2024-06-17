ضبط 6 مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم 52 مخالفا ليس لديهم تصريح

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد و5 مواطنين، لنقلهم 52 مخالفًا، وذلك يوم 10/ 12/ 1445 هـ الموافق 16/ 6/ 2024 م. وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 6 قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا.



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