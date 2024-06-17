شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل أمير الحدود الشمالية مع طفل طلب سيلفي معه فتفاجأ بهاتفه مغلق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استجاب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لطلب طفل يتيم التقاط صورة سيلفي معه بواسطة هاتفه الذكي.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية قد استقبل أبناء جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر “رؤوف” لمشاركة فرحة عيد الأضحى معهم.

وأثناء التقاط صورة جماعية لسموه مع الأطفال الأيتام طلب أحدهم أن يلتقط بهاتفه الذكي فوافق سموه على ذلك، وعندما أخرج الطفل هاتفه تفاجأ بأنه نفد شحنه فارتسمت ملامح الصدمة على وجه الصغير.

فسارع أمير منطقة الحدود الشمالية في جبر خاطر الطفل، وطلب من أحد مرافقيه أن يمنح الطفل هاتفا لكي يتمكن من التقاط صورة معه، وهو ما تم بالفعل وشعر الطفل بالسعادة بعدما تحققت ما كان يتمناه.