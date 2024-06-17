شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة بساحات المسجد الحرام والأرصاد تنبه بسحب رعدية غدًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت ساحات المسجد الحرام اليوم أمطار غزيرة، بينما واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج.

وساهم هطول الأمطار على المشاعر في خفض من حدة درجة الحرارة وساعد الحجاج في تنقلاتهم وسهل عليهم تأدية مناسكهم، وفقا لقناة الإخبارية.

من جهته، نبه المركز الوطني للأرصاد بأن هناك فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة غداً مع احتمالية تأثر المشاعر المقدسة بها، مؤكدا أن مراقبة آنية على مدار الساعة لمتابعة المستجدات بشأن أحوال الطقس.