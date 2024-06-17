شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتكفل بالهدي على نفقته الخاصة لـ 3322 حاجاً وحاجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين، ولك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1445هـ، والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن خادم الحرمين الشريفين بالهدي على نفقته الخاصة، مكرمة غير مستغربة منه، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، ويؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.

وسأل آل الشيخ المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين، وعلى توجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يتقبل من ضيوف بيت الله الحرام حجهم ودعائهم، وأن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.