شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.
ووقع محاضر التسليم معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.
ووقع محاضر التسليم معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.