يمتد ل 9 أمتار.. شاهد: قبر "حاتم الطائي" في حائل يثير الجدل

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو، أظهر قبر حاتم الطائي في حائل جدلا واسعا، نظرا لطوله الذي يتجاوز بضعة أمتار.

وأظهر الفيديو الذي، وثقه مازن الدوسري، عدد من المواطنين يقفون بالقرب من قبر حاتم الطائي، كما أظهر طول القبر الذي يمتد ل 9 أمتار.

وأفادت معلومات بأن طول القبر في العصر الجاهلي كان بسبب عادات منها توسيع وإطالة القبور لوجوه القوم نظرا لما حققوه أثناء حياتهم من إنجازات في مجال الكرم والشجاعة وإغاثة الملهوف.

والجدير بالذكر توفي حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، 46 ق. هـ / 605م، وهو شاعر عربي نجدي وأمير قبيلة طيء النجدية، عاش في فترة ما قبل الإسلام (الجاهلية) في جبل طيء شمالي نجد.