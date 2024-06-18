متزوج 6 مرات وذريته 45.. بالفيديو: حاج من تبوك يروي تفاصيل عن حياته ويقارن بين الحج قبل 52 عاما والآن

صحيفة الخليج 365: روى مسلم العطوي، حاج من تبوك تفاصيل عن حياته وقارن بين الحج قبل 52 عاما والآن.

وقال خلال لقاء مع قناة "العربية" :"أديت فريضة الحج عام 1393، واستغرقت الرحلة 5 أيام بالسيارة القديمة الكبيرة، بينما الحين استغرقت رحلة الحج ساعتين فقط بالطائرة".

وتابع:" كل شيء متوفر حتى الكيك والآيسكريم، وهذه نعمة ما كنا نتوقعها في السابق ولا في الخيال".

وأشار إلى أنه تزوج 6 مرات وأبنائه وبناته 45، ومنهم أطباء ومهندسين و4 منهم درسوا في الخارج، لافتا إلى أنه متزوج حاليا 4 زوجات بينما طلق اثنتين وكل منهما تعيش في مسكن ملكه مع أبنائهن.