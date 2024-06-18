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متزوج 6 مرات وذريته 45.. بالفيديو: حاج من تبوك يروي تفاصيل عن حياته ويقارن بين الحج قبل 52 عاما والآن

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صحيفة الخليج 365: روى مسلم العطوي، حاج من تبوك تفاصيل عن حياته وقارن بين الحج قبل 52 عاما والآن.

وقال خلال لقاء مع قناة "العربية" :"أديت فريضة الحج عام 1393، واستغرقت الرحلة 5 أيام بالسيارة القديمة الكبيرة، بينما الحين استغرقت رحلة الحج ساعتين فقط بالطائرة".

وتابع:" كل شيء متوفر حتى الكيك والآيسكريم، وهذه نعمة ما كنا نتوقعها في السابق ولا في الخيال".

وأشار إلى أنه تزوج 6 مرات وأبنائه وبناته 45، ومنهم أطباء ومهندسين و4 منهم درسوا في الخارج، لافتا إلى أنه متزوج حاليا 4 زوجات بينما طلق اثنتين وكل منهما تعيش في مسكن ملكه مع أبنائهن.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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