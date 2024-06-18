شاهد.. مشهورة جزائرية تقفز من القطار أثناء سيره بعد سقوط هاتفها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، قيام مؤثرة جزائرية بالقفز من قطار متحرك في كوستاريكا لالتقاط هاتفها الذي سقط منها بالخطأ.

ونشرت المؤثرة التي تدعى مايا رجيل، فيديو لها وهي تقفز من القطار خلال رحلتها من "كاندي" إلى "ايليه" في كوستاريكا.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تجري على شريط القطار ونزل لها أحد أفراد الأمن، وتوقف القطار وبدأ الناس يطمئنون عليها.

وكشفت المؤثرة، أنها قررت القفز من القطار بسبب سقوط هاتفها أثناء تصويرها مقاطع فيديو، وأنه يحتوي على كافة تفاصيل حياتها.

وقفزت المؤثرة الجزائرية من القطار، وتمكنت من التقاط هاتفها، لكنها قالت إنها أصيبت في ذراعها إثر القفز.