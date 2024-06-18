"كان يعيش وحيدا".. تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف وسبب وفاته المفاجئة

صحيفة الخليج 365: كشف صديق مقرب للطيار المصري الكابتن حسن يوسف عدس 55 عاما، الذي توفي على متن طائرة أثناء رحلة من القاهرة إلى الطائف تفاصيل عن حياته.

كان يعيش وحيدا

وقال: " أنا صديق كابتن حسن من 35 سنة، وكان عايش وحيدا في مصر بـ عمارة سكنية في شارع الميرغني"، مشيرا إلى أنه لم يكن متزوج وليس لديه أبناء.

​​​​​وأضاف: "أبوه وأمه وأخوه الأكبر متوفيين، وهو كان متكفل ماديًا بـ ولاد أخوه بعد وفاته، وهما بنت وولد.. حاليًا الوريث الوحيد له هو ابن أخوه". حسب القاهرة 24.

أزمة قلبية

وفي السياق نفسه، قال عمرو عبد الظاهر، المدير التنفيذي لـ"سكاي فيجين"، إن الطيار الراحل تعرض خلال الرحله لوعكة مفاجئة، فيما بيّن تقرير الوفاة الصادر من مستشفى في جدة أنه أصيب بأزمة قلبية.

وأوضح، أن طبيبين كانا على متن الطائرة أكدا وفاته أثناء الرحلة وقبل وصولهم بنحو 20 دقيقة، مضيفا أن طاقم الضيافة تعامل مع الوضع بكل ما يلزم.