خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي لـ 3322 حاجاً وحاجة من برنامج الضيوف

من جهته، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تكفل خادم الحرمين الشريفين على نفقته الخاصة يعد مكرمة غير مستغربة من لدن خادم الحرمين، وأنها امتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.
وسأل الوزير المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين، وعلى توجيهاتهم السديدة ودعمهم المتواصل لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأن يتقبل من ضيوف بيت الله الحرام حجهم ودعائهم، وأن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
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