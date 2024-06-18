شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يقدم التعازي للطبيبة ليان مشعوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم وزير الصحة فهد الجلاجل تعازيه لـلطبيبة ليان مشعوف العنزي في وفاة والدها رحمه الله.

واثناء زيارته لها في المستشفي قام الوزير بمواساتها وتقديم التعازي لها قائلا ” انتي اثرتي فينا ، انتي خير من يمثلنا ” .

و كانت الطبيبة ليان العنزي قد أصرت علي إكمال مهام عملها في خدمة ضيوف الرحمن دون أن يمنعها “الحزن” نتيجة الوفاة، مواصلة أداء مهامها في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.

و جدير بالذكر أن وزير الصحة أطلق اسم والدها على العيادة التي تعمل بها، إذ أصبح اسمها عيادة: “مشعوف بن هذال العنزي”.