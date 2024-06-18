شكرا لمتابعة خبر عن حمامة تستريح فوق كتف رجل أمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تناقل مغردون صورة حمامة من حمامات المسجد الحرام وهي تستريح فوق كتف احد رجال الامن بعد ان اعياها التحليق لتجد المكان الاكثر اطمئنانا وامانا لها.

والهبت الصوره مشاعر الكثيرين الذين وصفوها بملحمة امن وأمان تيمنا بحديث وفي كل كبدٍ رطبه أجر.

وتوالت التعليقات حول هذه الصوره التي تتجلى فيها أنصع صور الامان في بيت الرحمن وقبلة المسلمين.

وجاء في الردود انه حتى الحمامه تجد الأمن والأمان في رحاب المساجد في وقت يشوّه داعش والتنظيمات الارهابيه صورة الاسلام ويعكسون ما نقل عن ان من دخل المسجد فهو آمن ولعل هذه الحمامه تعطي لهؤلاء المفجّرين والقتله ممن يزعمون انهم مسلمون رسالة ساخطة لهم وقد استنكرت اعمالهم .