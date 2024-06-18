‏بالفيديو: استضافة العرض الأول لفيلم "ولاد رزق 3" بحضور "تركي آل الشيخ" في‏⁧‫ "بوليفارد سيتي"‬⁩ بالرياض

صحيفة الخليج 365: شهدت الرياض إقامة العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، وحضر حفل الافتتاح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وأبطال وأسرة العمل السينمائي الذي حقق إيرادات قياسية في الأيام الأولى لعرضه في دور العرض المصرية.

الفيلم الذي تم تصوير أجزاء منه في الرياض وبدعم من هيئة الترفيه السعودية، يعتبر من بين الأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما المصرية.

والتقى تركي آل الشيخ مع الفنان المصري عمرو دياب في الرياض خلال العرض الخاص لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث.

الجدير بالذكر حقق الفيلم 2.1 مليون ريال خلال 3 أيام من عرضه على شاشات السينما السعودية، حيث تدور القصة حول محاولة الأخوة الأربعة الحفاظ على العهد بينهم بالابتعاد عن الجريمة.