شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. العظمى تعاود الارتفاع في الشرقية وأمطار على مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، ولا يزال الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونبه المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون غربية إلى جنوبية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.