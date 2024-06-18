شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على العلا وينبع النخل والعيص وبدر ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على العلا وينبع النخل والعيص وبدر ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #بدر #وادي_الفرع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 17, 2024
للتفاصيل https://t.co/KOmwqzrzo0 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/62FLUdsXlb