شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على العلا وينبع النخل والعيص وبدر ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)