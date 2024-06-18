شاهد.. حمامة تتشبث بكتف رجل أمن في المسجد الحرام وتثير التفاعل على منصة "إكس"

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو، حمامة تتشبث بكتف رجل أمن في المسجد الحرام، وسط تكبيرات عالية من الحجاج.

وتفاجأ رجل أمن بحمامة تقف على كتفه أثناء قيامه بمهام عمله في المسجد الحرام، كما شوهد رجل الأمن يسير والحمامة تتشبث بملابسه.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بمنصة "إكس"، حيث قال مغرد:" أقوى رد على المشككين بالأمن والأمان في ربوع الحج".

وأضاف آخر:"حتى الطير يشعر بالأمان في المملكة، فالحمامة هبطت واطمأنت فاستقرت على أكتاف رجال أمن الحرم".

ورأى مغرد ثالث:" الحمامة تأمن علىٰ كتوفنا حتى الحمام اللي من الخوف يرهبها طرف ظلّها".