دراسة حديثة: العلاقات مع العائلة والأصدقاء والجيران تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة جديدة إلى أن العلاقات الوثيقة مع العائلة والأصدقاء التي تسمح بمناقشة الأمور الشخصية توصلت إلى التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30% بحسب ما نشره موقع New Atlas.

وأشارت الجديدة التي قادتها جامعة موناش الأسترالية إن نتائج الدراسة توصلت إلى أن "الصداقات الوثيقة بين النساء، وخاصة تلك التي تطورت إلى حد الراحة في مشاركة الأمور الشخصية، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. في حين أنه بالنسبة للرجال، فإن وجود أقارب مقربين يمكن للمرء أن يطلب المساعدة منهم بسهولة أو يناقش معهم المخاوف الشخصية كان مرتبطًا بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الباحثة تيشال: "بغض النظر عن العمر، فإن الأدلة على فوائد الأصدقاء المقربين والأقارب على صحة القلب والأوعية الدموية واضحة. ويمكن أن تُعزى هذه الظاهرة إلى التأثير الإيجابي لمشاركة المشاعر مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الجيران في تعزيز الشعور بالرفاهية والتواصل".